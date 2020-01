Rifiuti di Capodanno, Salerno Pulita: “Entro domani tutto tornerà alla normalità” (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – In merito alle giuste segnalazioni di cittadini agli organi di informazioni su aree e strade del territorio comunale in cui non sono stati ancora rimossi i resti di fuochi pirotecnici e svuotati cestini e campane, Salerno Pulita fa presente che “già da venerdì si sta provvedendo a ripulire anche queste zone, che l’azione è continuata pure oggi e che entro domani la situazione tornerà alla normalità in tutto il territorio comunale“. A Capodanno c’è un surplus di lavoro dovuto alla maggiore produzione di Rifiuti (organico, cartoni, vetro, indifferenziato, plastica ecc.) da parte di famiglie e attività commerciali, ad eventi che attirano migliaia di persone in strade e nelle piazze, alla concomitanza di Luci d’artista ed anche alla deprecabile consuetudine di lanciare oggetti da finestre e balconi sul suolo pubblico. Salerno ... Leggi la notizia su anteprima24

Torre del Greco - vergogna Capodanno : musica neomelodica - botti e roghi di Rifiuti in strada : A Torre del Greco (Napoli) durante i festeggiamenti di Capodanno , la strada si è trasformata in un campo di battaglia: giovani seminudi che urlavano e lanciavano petardi, roghi di rifiuti , musica neomelodica a tutto volume. Sull'episodio sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine, per identificare i responsabili.Continua a leggere

Bombe - Rifiuti e musica neomelodica : il Capodanno della vergogna (Video) : Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – L’inquadratura è perfetta, lo scenario idilliaco. Sfidando i due gradi centigradi della notte di San Silvestro, a dominare il primo piano del video è un uomo su una scala, che guarda compiaciuto lo spettacolo. Nel bel mezzo della strada immobile, fiero in mezzo al caos, sguardo rivolto all’infinito. Cumuli di spazzatura sono straripati a terra. Tutto attorno il delirio. Bombe , razzi, missili, fiamme ...

Napoli ancora invasa dai Rifiuti di Capodanno : la raccolta procede a rilento : I rifiuti di Capodanno ancora per le strade di Napoli : la raccolta procede a rilento ed a macchia di leopardo. Al Vomero, l'umido non viene raccolto da due giorni, in centro piazza del Plebiscito è già pulita mentre cumuli di immondizia restano ben visibili nella limitrofa piazza Trieste e Trento.Continua a leggere

Rifiuti Roma - contro la discarica presidio degli abitanti di Valle Galeria la notte di Capodanno. Ci sono anche tre eletti M5s : Gli abitanti di Valle Galeria , alla periferia di Roma , hanno passato la notte di Capodanno in strada per protestare contro la decisione di aprire la nuova discarica a Monte Carnevale, nel Municipio XI. Insieme ai cittadini erano presenti anche il deputato M5s Stefano Vignaroli, alla guida della commissione Ecomafie, la consigliera comunale 5 stelle Simona Ficcardi e il consigliere regionale pentastellato Marco Cacciatore. La Valle Galeria si ...

Capodanno : cassonetti Rifiuti incendiati da petardi - interventi dei Vigili del fuoco a Palermo : Palermo , 1 gen. (Adnkronos) - I Vigili del fuoco di Palermo sono intervenuti nella notte in una ventina di strade per spegnere l'incendio di cassonetti causato da petardi lanciati. Gli interventi sono avvenuti in diverse zone della città, soprattutto in periferia. Ma non si registrano feriti.

Napoli - il Capodanno dei vandali : botti sulle auto - Rifiuti in fiamme e ragazzi spinti in mare : Ci sono i ragazzi costretti a scappare di fronte all?incubo di essere scaraventati in mare , nelle acque gelide di Mergellina. Poi ci sono le «grida» a mezzo social: avvisi sparati...

Dal Rione Berlingieri al Don Guanella : Napoli Nord festeggia Capodanno tra i Rifiuti : Emergenza rifiuti tra Miano, Secondigliano e Scampia: la raccolta della spazzatura è ancora un disastro e l'Asia arranca specialmente nei giorni di fine anno in cui la produzione di 'monnezza' aumenta. Cumuli di sacchetti davanti alle scuole, decine le segnalazioni alle Municipalità, da Vomero-Arenella al centro storico.Continua a leggere

