Questo è il tè cinese che ti fa dimagrire (Di sabato 4 gennaio 2020) “Terra bagnata da pioggia recente”: con quest’espressione i cinesi definiscono il sapore autentico e inteso del tè Pu’ er . Si tratta di un’antica varietà di tè post fermentato, che viene appunto prodotto in Cina con l’impiego di una varietà del prodotto che cresce solo nel sud-est nel Paese. Il tè Pu’er è molto particolare. In Europa è conosciuto come tè rosso per il suo colore scuro e negli ultimi tempi è sempre più apprezzato. In Oriente invece è un vero must perché famose sono le sue virtù salutistiche decantate già dalla dinasita dei Tang e quindi riconosciute universalmente da secoli. L’azione salutistica di Questo tè oggi è abbinata anche ad un’altra attività dello stesso, ovvero quella della riduzione dei grassi. Secondo diversi studi condotti in Francia e in Giappone il Pu’er regola il livello di zucchero nel sangue, elimina le tossine che si trasformano in adipe e facilità la ... Leggi la notizia su bigodino

