Quanti grillini può “rapire” Gianluigi Paragone (Di sabato 4 gennaio 2020) Il governo, in queste ore, più che dagli scontri interni fra le forze politiche sembra messo in bilico dal processo di sfilacciamento, soprattutto parlamentare, del Movimento 5 Stelle. Dopo l’abbandono dell’ex ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti (che è pronto a varare il suo gruppo “Eco”), anche i deputati Rospi e Angiola hanno fatto le valigie verso il Gruppo Misto. A preoccupare però di più l’esecutivo potrebbero essere i numeri ballerini in Senato, soprattutto dopo l’espulsione di quel Gianluigi Paragone che già a dicembre alcune indiscrezioni dicevano pronto a mettersi alla guida di un gruppo di altri dieci grillini insofferenti alla leadership di Maio: tra questi si facevano i nomi di Emanuele Dessì, Dino Mininno e Luigi Di Marzio. Se i senatori potenzialmente in fuga insieme a Paragone si prevedeva potessero allora sostenere ... Leggi la notizia su open.online

