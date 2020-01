Polemica sulla "password di Stato" di Paola Pisano (Di sabato 4 gennaio 2020) L'idea del ministro per l'Innovazione, Paola Pisano, di una password di Stato da utilizzare anche per servizi privati scatena le critiche dei social e la Polemica politica, con Matteo Renzi che parla di un'idea "inquietante". "Con l'identità digitale noi avremo un'unica e sola user e password per accedere a tutti i servizi digitali che potrebbe anche servire per accedere non solo ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione ma ai servizi digitali anche del privato come il conto in banca, prenotare un'auto in sharing, comprare su Amazon", ha detto Pisano a Radio Rai, spiegando che "user e password dovrebbero essere dati dallo Stato che è l'unico soggetto che ha la certezza che quello è davvero quel cittadino". La prima reazione è dell'ex-ministro della Pa, Marianna Madia, che si dice "molto perplessa": "Credo occorra un confronto urgente sulle scelte ... Leggi la notizia su agi

Corriere : «Password e username di Stato»: scoppia la polemica sulla proposta della ministra Pisano - Agenzia_Italia : Polemica sulla #passworddiStato suggerita da #PaolaPisano. Per #Renzi è 'un'idea inquietante, da grande fratello'. - FilippoCarmigna : RT @Corriere: «Password e username di Stato»: scoppia la polemica sulla proposta della ministra Pisano -