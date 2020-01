M.Oriente, Conte:Ue faccia sentire voce

Conte si è detto estremamente preoccupato per l'escalation della crisi in Medio Oriente e ha lanciato un appello "alla moderazione, al dialogo e al senso di responsabilità". Secondo fonti di Palazzo Chigi, Conte vede nell'Ue un player importante nello scacchiere internazionale per evitare l'esplosione della polveriera mediorientale. "L'Europa eserciti il proprio peso diplomatico per evitare sviluppi imprevedibili", spiega Palazzo Chigi(Di sabato 4 gennaio 2020) Il premiersi è detto estremamente preoccupato per l'escalation della crisi in Medioe ha lanciato un appello "alla moderazione, al dialogo e al senso di responsabilità". Secondo fonti di Palazzo Chigi,vede nell'Ue un player importante nello scacchiere internazionale per evitare l'esplosione della polveriera mediorientale. "L'Europa eserciti il proprio peso diplomatico per evitare sviluppi imprevedibili", spiega Palazzo Chigi(Di sabato 4 gennaio 2020)

