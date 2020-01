Libia, Haftar: armatevi contro i turchi

Il generalelancia un appello al popolo libico affinché si armiil possibile intervento militare turco in favore del governo di Tripoli,sostenuto dall'Onu e guidato da al-Sarraj. "Noi accettiamo la sfida e dichiariamo la jihad e una chiamata alle armi", ha dettoa seguito del via libera all'invio di truppe inda parte del Parlamento di Ankara.ha esortato "tutti i libici" ad armarsi: "uomini e donne, soldati e civili, per difendere la nostra terra e il nostro onore" e "affontare un colonizzatore".(Di sabato 4 gennaio 2020)