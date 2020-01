L’agente Bergossi a CalcioWeb: “Lecce ambiente ideale per Tabanelli. La situazione Pinto-Reggina. Bari, Cornacchini non c’entra” (Di sabato 4 gennaio 2020) Da calciatore ha lasciato un bel ricordo soprattutto al Sud, a Bari ed Avellino, oltre che a Ferrara. Attaccante anni ’80, Alberto Bergossi adesso è un procuratore. Cura gli interessi di tanti calciatori. Tra questi, il centrocampista del Lecce Tabanelli, ma anche diversi giocatori del girone C di Serie C. Di questi due argomenti, in maniera particolare, si è parlato nella nostra intervista esclusiva. Tabanelli – “Credo che Tabanelli a Lecce abbia trovato l’ambiente ideale. E’ ben voluto da società, allenatore e tifosi, è stato grande protagonista della promozione lo scorso anno anche a suon di gol, lui che è un centrocampista. Anche se non più giovanissimo, a 29 anni si sta esprimendo su ottimi livelli. Ha umiltà ma anche qualità”. BARI – “Se ad inizio anno mi avessero chiesto chi fosse la favorita del girone C di Serie C, avrei ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

CalcioWeb : L'agente #Bergossi a CalcioWeb: '#Lecce ambiente ideale per #Tabanelli. La situazione #Pinto-#Reggina. #Bari,… -