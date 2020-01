La laurea honoris causa in Antropologia a Beppe Grillo (Di sabato 4 gennaio 2020) "Dottor elevato". Così si autodefinisce Beppe Grillo, in un post su Facebook in cui riferisce di aver ricevuto la laurea honoris causa in Antropologia. "Con un velo di commozione ieri ho ricevuto la laurea honoris causa in Antropologia. La 'World Humanistic University' con sede a Miami e a Quito in Ecuador, mi ha conferito la laurea e un dottorato di ricerca in 'Human Sciences'", scrive il cofondatore del Movimento 5 stelle, che ha ringraziato nel post il Rettore dell'Università, la professoressa Carmina De La Torre e il presidente Henry Soria, nonché l'ex Console Generale dell'Ecuador in Italia, Narcisa Soria, tutti presenti alla cerimonia di consegna. Leggi la notizia su agi

