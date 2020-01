Juventus Cagliari: cosa deve temere Sarri (Di sabato 4 gennaio 2020) Juventus-Cagliari presenta diverse insidie per Sarri. Il palleggio dei bianconeri deve essere più incisivo negli ultimi metri La Supercoppa ha evidenziato molti difetti tattici della Juventus di Sarri. I bianconeri sono una squadra che sviluppa l’azione per vie centrali, ma contro i blocchi bassi si sta vedendo troppa sterilità offensiva. Giro palla a ritmi troppo lenti, con poca velocità di esecuzione. Il Cagliari è una squadra che fa tanta densità in mezzo e cerca di coprire bene gli spazi. La Juve vuole attaccare avvicinando i propri giocatori, con combinazioni centrali di prima che mandino fuori tempo i difensori avversari. Tuttavia, la mole di gioco non si sta traducendo in un’adeguata pericolosità, con troppa lentezza nella circolazione di palla. Il Cagliari è il tipo di avversario che nelle settimane precedenti ha messo in difficoltà la Juve, si tratta di una sfida ... Leggi la notizia su calcionews24

