“In Kenya a 63 anni mi sono fidanzata con un 35enne”, Erminia racconta dettagli molto imbarazzanti (Di sabato 4 gennaio 2020) Tra risate e stupore a Live – Non è la D’Urso si è presentata Erminia, che a 63 anni ha deciso di non rinunciare all’amore, neanche se di 28 anni più giovane di lei. Come visibile nel video di Mediaset Play, la donna ha raccontato di aver conosciuto il suo fidanzato Mario in Kenya durante un viaggio, e di essere intenzionata a trasferirsi lì per seguire il vero amore. “Adesso andrò a vivere in Africa perché lì sono riuscita a ritrovare me stessa”, ha raccontato Erminia, la donna di 63 anni ospite a Live – Non è la D’Urso che ha rivelato di avere un fidanzato 35enne in Kenya. (Continua…) La donna si è rifiutata di rispondere alle domande piccanti a lei rivolte da Barbara D’Urso, ma ha comunque rivelato di non avere rapporti da 6 anni. La conduttrice e i suoi ospiti hanno mostrato incertezze e perplessità sulla veridicità del rapporto raccontato dalla donna, ma lei ha ... Leggi la notizia su howtodofor

