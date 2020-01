Guendalina Tavassi in bikini, lato B esplosivo: “Due montagne sul mare!” (Di sabato 4 gennaio 2020) C’è anche Guendalina Tavassi a Dubai in questi ultimi giorni di festa e primi del nuovo anno. La ex concorrente del Grande Fratello oggi spesso ospite nei salotti televisivi di Barbara D’Urso è da sempre molto attiva su Instagram e, diciamo così, si fa spesso notare anche per foto audaci in cui mostra tutta la sua bellezza prorompente. C’è da dire anche che Guendalina è da sempre molto amata per la sua simpatia e schiettezza, caratteristiche queste che si riflettono anche nelle didascalie che lascia anche sotto ai post più ‘bollenti’. E a proposito di bollori e temperature in netto rialzo registrate sui social non appena compare un suo post, a Natale la bella Guenda aveva già deliziato il suo pubblico con uno scatto di auguri particolarmente sexy. Per festeggiare il raggiungimento di ben 900mila follower, la Tavassi aveva infatti pubblicato una foto in bikini a bordo piscina. (Continua ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

angelo012004215 : @GrandeFratello Perché non una Guendalina Tavassi? - antoniomaione13 : @trash_italiano Dove sono Guendalina Tavassi e Floriana Secondi? - conglomerato : Al #GFVIP andranno quattro ex concorrenti. Chi mi aspetto: Veronica Ciardi, Mia Celina, Francesca Cioffi, Guendal… -