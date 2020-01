Grave lutto per Massimo Giletti: è morto il padre Emilio (Di sabato 4 gennaio 2020) All’età di 90 anni Emilio Giletti, padre del noto conduttore Massimo Giletti, si è spento all’sopedale di Novara per cause naturali. Il decesso è avvenuto nella tarda mattinata di oggi. Emilio era un volto noto nella zona del Biellese grazie alla sua azienda Giletti SPA, leader nella produzione di filati. L’azienda di famiglia era stata fondata nel 1884. Nel passato di Emilio Giletti ci sono anche le auto e la sua carriera da pilota. L’imprenditore, infatti, ha alle sue spalle una carriera da pilota per Ferrari e Maserati tra il 1951 ed il 1955. Emilio Giletti , che avrebbe dovuto compiere 91 anni il prossimo Aprile è padre anche di Emanuele e Maurizio, fratelli gemelli del noto conduttore televisivo. Lascia la moglie Giuliana. Amava lo sport in generale ed era anche un sostenitore della società calcistica ex Stella Alpina a cui forniva tutto il materiale ... Leggi la notizia su cronacasocial

BlunoteWeb : Blunote: Grave lutto per il nostro collaboratore Luca Pierri - BlunoteWeb : Blunote: Grave lutto per il nostro collaboratore Luca Pierri -