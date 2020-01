Golden Globe 2020: nonostante le tensioni con l'Iran, nessuna modifica al piano di sicurezza (Di sabato 4 gennaio 2020) Per la cerimonia di consegna dei Golden Globe non sono previste modifiche al protocollo standard nonostante l'aumento della tensione tra Iran e Stati Uniti. I Golden Globe 2020 non modificano i piani per la sicurezza, nonostante la tensione tra l'Iran e Gli Stati Uniti sia a livelli altissimi. Le autorità confermano che non saranno prese misure straordinarie per garantire la riuscita dell'evento. La cerimonia per la consegna dei Golden Globe di quest'anno coincide con un'escalation della tensione politica militare internazionale dopo l'attacco aereo degli Stati Uniti in Iran e l'assassinio del generale Qassem Suleimani e le promesse di ritorsioni da parte del governo Iraniano. E sull'assassinio di Suleimani è intervenuto anche Michael Moore, con toni poco rassicuranti. nonostante che da ieri su Twitter impazzi ... Leggi la notizia su movieplayer

