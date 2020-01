Classifica Tournée 4 Trampolini 2020: Kubacki balza al comando davanti a Lindvik dopo Innsbruck (Di sabato 4 gennaio 2020) Ci si aspettava grande equilibrio e le attese sono state rispettate pienamente in questa Tournée dei 4 Trampolini 2020, che vede ancora quattro atleti pienamente in corsa per la vittoria finale ad una sola gara dalla fine della manifestazione. La competizione odierna di Innsbruck, terzo atto del torneo, ha ribaltato tutto nei piani alti della graduatoria generale con il polacco Dawid Kubacki che si è portato al comando con nove punti di vantaggio sul norvegese Marius Lindvik e quasi quattordici sul tandem formato dal tedesco Karl Geiger e dal giapponese Ryoyu Kobayashi. Fuori dai giochi ormai definitivamente l’austriaco Stefan Kraft, staccato di 32 punti dalla vetta. Di seguito la Classifica generale della Tournée dei 4 Trampolini 2020 dopo Innsbruck. Classifica TOURNÈE 4 Trampolini 2020 dopo INNSBRUCK: 1. Dawid Kubacki (Polonia) 830.7 2. Marius Lindvik (Norvegia) 821.6 3. Karl ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Classifica Tournée 4 Trampolini 2020: la graduatoria dopo Oberstdorf. Kobayashi subito in fuga con quasi 10 punti s… - LuciaMal66 : RT @SHINeeItalia: [??] Nel 2019, #Taemin è l'artista solista maschile n. 1 coreano che ha organizzato la maggior parte dei concerti in Giapp… - _shaaawol_ : RT @SHINeeItalia: [??] Nel 2019, #Taemin è l'artista solista maschile n. 1 coreano che ha organizzato la maggior parte dei concerti in Giapp… -