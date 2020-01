Cameriera riceve in mancia 2020 dollari e il web lancia la 2020 Tip Challenge (Di sabato 4 gennaio 2020) Una mancia da capogiro. Danielle Franzoni, una donna di trentuno anni che lavora come Cameriera in un ristorante di Alpena, nel Michigan, ha scoperto che una coppia le aveva lasciato per mancia 2020 dollari da aggiungere al conto di 23 dollari che dovevano pagare. La Cameriera notando la cifra generosa ha chiesto al titolare del locale se ci fosse un errore, ma lui le ha risposto che era tutto nella norma, così Danielle ha intascato i suoi 2 mila dollari di mancia. Dopo essersi sincerata che era tutto vero ha pubblicato in rete la foto con lo scontrino e il post in breve tempo ha fatto il giro del mondo, molte persone le hanno augurato buon anno commentando anche in modo ironico con “2020 Tip Challenge”. Danielle è una mamma single e fatica molto a far fronte alle spese, per questo la generosa mancia per lei è stata un aiuto considerevole. Inatnto negli Usa si sta ... Leggi la notizia su newscronaca.myblog

