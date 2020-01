'Xbox Series X e PS5 rafforzeranno insieme l'intero settore' (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il boss di Xbox, Phil Spencer, ritiene che ci siano opportunità di competizione e collaborazione tra Xbox Series X e PlayStation 5, a causa delle loro specifiche tecniche condivise (tramite Game Rant).Xbox Series X e PlayStation 5 sono molto simili in base a ciò che sappiamo al momento. Questo significa che la concorrenza potrebbe diventare intensa, ma Phil Spencer ha moderato le aspettative in un'intervista con PC Games Hardware. Spencer ha parlato delle specifiche della console di prossima generazione di Microsoft e di come l'unità a stato solido eliminerà molti problemi nel corso dello sviluppo. "La capacità di fornire direttamente dati alla CPU e alla GPU tramite SSD consentirà di creare mondi di gioco più ricchi, più fluidi".In confronto, l'unità a stato solido di PlayStation 5 è stata menzionata più e più volte per mostrare quanto sarà potente il prodotto Sony. "Mi piace il fatto ... Leggi la notizia su eurogamer

