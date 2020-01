Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2020 ore 16:30 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Viabilità DEL 3 GENNAIO 2020 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA; PRUDENZA, INOLTRE, PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’APPIA. SULLA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE TRA IL RACCORDO E TOR DE’ CENCI IN DIREZIONE POMEZIA, TUTTAVIA PIÙ AVANTI, TRA CASTEL RomaNO E MONTE D’ORO, SI SONO FORMATE CODE PER UN ALTRO INCIDENTE. A CAUSA DI UNA FRANA, CHIUSA VIA DI SAN VITTORINO TRA IL POLIGONO E VIA POLENSE; CONTESTUALMENTE, DEVIATA LA LINEA BUS 042. E SEMPRE A SEGUITO DI FRANE, RESTANO CHIUSE NELLA ZONA NORD DELLA Regione LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA E LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE. NEL BASSO Lazio, INVECE, ANCORA CHIUSE LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 19 E ... Leggi la notizia su romadailynews

