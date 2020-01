Ultime Notizie Roma del 03-01-2020 ore 20:10 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura della nave Gregoretti Matteo Salvini agito nell’interesse dell’Italia copiando coinvolgimento di Palazzo Chigi e dell’intero governo che Ha agito collegialmente in modo perfettamente sovrapponibile a quanto accaduto per la nave Diciotti è il succo della memoria depositata questa mattina delle gare del leader leghista la giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari Salvini sottolinea inoltre il ruolo rileva del premier Giuseppe Conte il MoVimento 5 Stelle perde altri due deputati si tratta di Nunzio Angiola e Gianluca rospi che hanno annunciato l’addio al movimento in passato al gruppo misto senza ritornare a chiederti i grillini il mio dissenso Non deriva da un cambiamento di opinioni ma dalla presa d’atto che vertici del Movimento hanno preferito ... Leggi la notizia su romadailynews

