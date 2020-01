Trascinano uno squalo in spiaggia e lo uccidono a calci: l’ignobile vicenda indigna il mondo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una donna ha rivelato che alcuni uomini avrebbero portato uno squalo su una spiaggia per poi iniziare a colpirlo. L’animale, a rischio estinzione, è morto Un episodio che ha scatenato un “oceano” di polemiche quello riguardante uno squalo finito su una spiaggia e poco dopo deceduto a causa dell’uomo. La vicenda è avvenuta in Nuova … L'articolo Trascinano uno squalo in spiaggia e lo uccidono a calci: l’ignobile vicenda indigna il mondo NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

