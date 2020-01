Sassari, ragazzina di 14 anni ha perso la vita (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un nuovo caso di meningite è stato registrato a Sassari, questa volta la vittima è una ragazzina di soli quattordici anni, che purtroppo è deceduta la notte di San Silvestro. I medici hanno provato a fare il possibile per cercare di salvarle la vita, ma ogni loro tentativo è stato del tutto vano. Una vicenda terribile, che ha sconvolto l’intera popolazione e che ha spezzato i cuori anche dei familiari della giovane vittima. Non è partita la profilassi per i genitori e tutte le persone che sono state a contatto con lei negli ultimi giorni. Secondo le informazioni che sono state rese note, la ragazzina è arrivata all’ospedale di Sassari nella serata del venti nove di dicembre. I medici l’hanno sottoposta subito ad analisi e diversi esami ed alla fine, hanno scoperto che era affetta da Meningoencefalite batterica, non Meningococco. Questa meningite, non essendo un virus ... Leggi la notizia su bigodino

