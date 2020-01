Papà trova un uomo nudo nella stanza dei figli di 2 e 3 anni e lo massacra di botte (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un uomo di 60 anni, Mark Stanley, è stato arrestato in Virginia, Stati Uniti, dopo essere stato sorpreso da un suo parente mentre si aggirava nudo nella stanza dei figli di quest’ultimo, di 3 e 2 anni d’età. Il Papà dei piccoli, prima che arrivasse la polizia, lo ha massacrato di botte e minacciato con una pistola. Indagini in corso. Ha trovato un uomo semi nudo nella stanza da letto dei suoi due figli di 2 e 3 anni d’età così lo ha massacrato di botte. E’ successo lo scorso 29 dicembre nella contea di Spotsylvania, nello stato della Virginia, negli Stati Uniti, dove la polizia ha arrestato un uomo di 60 anni, Mark Stanley, che pare, secondo le prime informazioni disponibili, che sia un parente del suo aggressore. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il fermato, originario della Carolina del Nord, si trovava in Virginia per trascorrere le vacanze di ... Leggi la notizia su howtodofor

