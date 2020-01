Nintendo Switch e Switch Lite: Le console del Natale 2019 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Portare sorrisi sui volti delle persone: questa è da sempre una delle missioni di Nintendo, che si traduce in una visione dell’intrattenimento come uno strumento genuino per unire le persone attraverso il divertimento, favorendo la convivialità. Forse è proprio per questo che Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite sono risultate tra i regali natalizi preferiti dagli italiani. Chi è in cerca di avventure memorabili non può assolutamente perdersi Pokémon Spada e Pokémon Scudo, l’ultima avventura dedicata ai mostriciattoli tascabili più famosi al mondo. Gli Allenatori avranno la possibilità di immergersi in una regione completamente nuova, Galar, con Pokémon inediti e tante novità per la serie. Tra queste spiccano i fenomeni Dynamax e Gigamax, due nuove meccaniche di gioco che vedono i ... Leggi la notizia su gamerbrain

