Napoli, senti il suocero di Hirving Lozano: “Gennaro Gattuso lavora più sull’aspetto mentale rispetto a Carlo Ancelotti” (Di sabato 4 gennaio 2020) Il suocero di Hirving Lozano, Rodrigo Obregón, è intervenuto ai microfoni di “Si Gonfia la Rete”, la trasmissione di Raffaele Auriemma in onda sulle frequenze di Radio Marte. “L’addio di Ancelotti dispiace perché è stato soprattutto per la sua fiducia che Hirving è arrivato al Napoli. Per un calciatore avere la fiducia dell’allenatore è molto importante e lui è venuto a Napoli conscio della stima del tecnico. Però per un calciatore è importante anche sapersela conquistare sul campo la fiducia ed è proprio quello che vuole fare oggi Hirving. Il presente è con Gattuso e Hirving vuole conquistarsi un posto e la fiducia del nuovo tecnico dando tutto sul campo. È focalizzato solo su questo, è la sua sfida. “Da esterno si è fatto conoscere e si è affermato. Ha maggiori conoscenze rispetto al ruolo di punta centrale nel quale avrebbe avuto bisogno di maggior tempo per adattarsi. Da ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

