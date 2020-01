LIVE Tour de Ski 2020, 10 e 15 km Val di Fiemme in DIRETTA: comincia la mass start femminile! (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:20 Si è portata immediatamente in testa la campionessa Johaug, prova a restargli incollata la svedese Andersson. 13:19 Partita forte la russa Nepryaeva con Therese Johaug subito sulle sue code. 13:16 cominciata la mass start femminile! 13:13 Le fondiste sono già in posizione, si attende lo sparo che darà il via alla gara. 13:10 Mancano cinque minuti all’inizio della mass start femminile, tutto pronto in Val di Fiemme. 13:05 Attesa nel vedere le prestazioni della statunitense Diggins, mentre cercano riscatto la svedese Kalla e la finlandese Niskanen. 13:00 La migliore delle azzurre è Anna Comarella, 27ma a 4’42”. Non è sicuramente un buon periodo per lo sci di fondo femminile italiano, che anche quest’oggi non ha atlete in grado di lottare per un piazzamento importante. 12:55 La norvegese Therese Johaug è al ... Leggi la notizia su oasport

