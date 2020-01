LIVE Italia-Russia 0-2, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Lorenzi/Bolelli-Khachanov/Medvedev 4-6 2-1 (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Dritto risolutivo a rete di Bolelli, sul salvataggio miracoloso di Medvedev. 30-30 Gran dritto di Khachanov (162 km/h) e niente da fare per Lorenzi… 30-15 Ottima prima di servizio sulla riga di Lorenzi e niente da fare per Khachanov. 15-15 Fuori di pochissimo il dritto lungolinea di Khachanov. 0-15 Grande riflesso a rete di Medvedev e nello scambio ravvicinato Bolelli deve cedere. Strappa con il dritto Lorenzi e colpo completamente sbagliato dal senese. 2-2 nel secondo set di questo doppio. Lorenzi andrà a servire. 40-30 Arriva l’ace sterno di Khachanov. 30-30 Errore di Khachanov con il dritto e ottima profondità di Lorenzi in questo scambio. 30-15 Molto bravo Bolelli che gioca alla grande con il dritto e a rete trova il punto. 30-0 Impatta male con il rovescio Lorenzi e palla out. 15-0 Costretto all’errore Lorenzi ... Leggi la notizia su oasport

