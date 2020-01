LIVE Italia-Russia 0-2, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Lorenzi/Bolelli-Khachanov/Medvedev 1-0 nel primo set (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Grande rovescio lungolinea di Lorenzi e due chance del 2-1 per l’Italia in questo primo set. 30-15 Copre perfettamente la rete Bolelli, bravissimo a farsi trovar pronto. 15-15 Non trova il campo con il rovescio Medvedev e buona prima di servizio slice di Lorenzi. 0-15 Sbaglia la giocata a rete Bolelli. Brutto l’errore dell’emiliano. 1-1 pareggiano il conto i russi al servizio nel primo set, scappa il dritto in risposta a Bolelli. Lorenzi in battuta. 40-15 Ace di seconda (al centro) di Khachanov. 30-15 Servizio molto potente al centro di Khachanov e Bolelli non ci arriva. 15-15 Ottimo dritto lungolinea di Khachanov e Bolelli non ha potuto fare molto in difesa. 0-15 Grande risposta con il dritto di Bolelli e niente da fare per Khachanov. Ottimo servizio esterno di Bolelli e 1-0 per l’Italia in questo primo set. ... Leggi la notizia su oasport

matteosalvinimi : Senza retorica o parole inutili, buona fine e miglior inizio a tutti voi Amici. Io, con qualche pregio e tanti dife… - zazoomnews : LIVE Italia-Russia 0-2 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini-Bolelli in campo nel doppio si cerca il primo punto -… - infoitsport : LIVE Italia-Russia, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Khachanov 5-7 2-5, il russo è avanti di un set e un break -