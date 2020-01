La showrunner di The Witcher parla già della seconda stagione (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una delle serie tv più attese del 2019, The Witcher, ha fatto il suo debutto su Netflix poco prima di Natale. A quanto pare, dai dati trapelati indirettamente dalla piattaforma, l’adattamento fantasy dei romanzi di Andrzej Sapkowski sta avendo un ottimo riscontro di pubblico, anche se alcuni voci della critica (compresa la nostra) non l’hanno accolta in modo convinto. Eppure, già prima di sbarcare in streaming, Netflix aveva rinnovato il titolo per una seconda stagione: attualmente in fase di pre-produzione, dovrebbe arrivare alla fine del 2020. Proprio di questo parla la showrunner Lauren Schmidt Hissrich, che dice anche di aver imparato dall’esperienza di questo primo ciclo di episodi. Hissrich, alla sua prima esperienza come showrunner, ha ammesso in un’intervista a Collider, di aver dovuto limare la scrittura alla luce della realizzazione effettiva della serie: “Mentre giravamo, ... Leggi la notizia su wired

