Kulusevski Juventus, l’agente svela un retroscena: le parole (Di venerdì 3 gennaio 2020) Kulusevski Juventus – Dejan Kulusevski è uno dei colpi messi a segno nell’ombra da parte della Juventus. Il talento esploso nel Parma sarà bianconero a partire da giugno, con l’agente che nella giornata odierna ha svelato un retroscena. parole chiare e dirette quelle del procuratore del calciatore, che non lasciano spazio ad altri dubbi emersi tra i tifosi. Kulusevski Juventus: l’agente svela un retroscena Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Stefano Sem (agente di Kulusevski) ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla trattativa che ha portato il wonderkid della Serie A a Torino. “Il nome dell’Inter lo fate voi, non parlo di altre squadre. C’erano sicuramente degli interessamenti da parte di club italiani ed esteri ma il ragazzo voleva solo la Juve”. Sciolti quindi i dubbi sulla concorrenza coi bianconeri che prendono un crack ... Leggi la notizia su juvedipendenza

juventusfc : UFFICIALE | Dejan Kulusevski è un giocatore della Juventus! ?? - romeoagresti : Ufficiale: #Kulusevski passa dall’#Atalanta alla #Juventus per 35 milioni più eventuali altri 9 di bonus. Contestua… - GoalItalia : L'arrivo di Dejan Kulusevski al J Medical per le visite mediche con la Juventus: primi selfie e autografi da bianco… -