Incendi in Australia: Bolsonaro provoca Macron e Greta Thunberg (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il presidente del Brasile ha invitato ieri Emmanuel Macron a pronunciarsi sugli Incendi in Australia, dopo lo scontro avuto in riferimento ai roghi in Amazzonia. Bolsonaro ha anche provocato l’attivista Greta Thunberg, che ha descritto ancora una volta come “marmocchia” durante una diretta sui social network, la prima del nuovo anno. “Signor Macron, che cosa hai intenzione di dire in Australia? E Greta? Quella ragazzina?“, ha chiesto il presidente brasiliano. “Ora ci sono Incendi in Australia, non so se Macron abbia detto qualcosa, ha messo in dubbio la sovranità Australiana? Quella ragazza, ha detto anche qualcosa?“.L'articolo Incendi in Australia: Bolsonaro provoca Macron e Greta Thunberg Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

