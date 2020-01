Il piano dell’Inter per il centrocampo: Eriksen subito, scambio Nandez-Nainggolan? (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’Inter vuole fare un doppio regalo ad Antonio Conte: Christian Eriksen a gennaio e Nandez scambiato con Nainggolan Nella testa di Marotta e Ausilio per rinforzare la rosa dell’Inter e rispondere in qualche modo al colpo Kulusevski della Juve, non c’è solo Arturo Vidal. L’altro grande obiettivo nerazzurro è Christian Eriksen. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri vorrebbero anticipare la concorrenza e portare già a gennaio il danese a Milano. Il centrocampista andrà in scadenza a giugno e sono già tantissime le big pronte a fare follie per lui. I nerazzurri sperano di spuntarla offrendo un contratto da top a lui e 25 milioni agli Spurs. Possibili lavori in corso anche su un altro asse: Milano-Cagliari. L’oggetto del desiderio nerazzurro sarebbe Nahitan Nandez. L’idea sarebbe quella di uno scambio con Radja Nainggolan, che ... Leggi la notizia su calcionews24

