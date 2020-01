Il cucciolo e gli scimpanzé (Di sabato 4 gennaio 2020) Jenny e Jim Desmond ne sanno qualcosa sul salvataggio degli animali. Gestiscono il rifugio del “camino Liberia chimpazee” in Africa occidentale. Quando un giorno Jenny guidò per le strade di un remoto villaggio in Liberia, vide un cucciolo che aveva urgentemente bisogno di aiuto. Ha immediatamente portato il cucciolo morente, chiamato Snafu, al rifugio dove Jenny e suo marito le hanno prestato le cure mediche di cui aveva bisogno. Ma Snafu era in pessimo stato, non solo stava morendo di fame, ma aveva anche infezioni e vermi. Incredibilmente pochi giorni dopo, i suoi occhi diventarono più intensi e la sua pelle cominciò a migliorare, quindi la coppia decise che Snafu era pronto per essere presentato agli altri residenti del rifugio. Ma non avevano idea di quanto sarebbe andato d’accordo con gli altri residenti. ... Leggi la notizia su bigodino

