Giovanni Ciacci insulti omofobi e minacce: sfogo amaro su Instagram (Di venerdì 3 gennaio 2020) Giovanni Ciacci vittima di insulti omofobi e minacce su Instagram. Commenti negativi anche per via dei suoi ultimi ringraziamenti social fatti a Barbara d’Urso, ma anche per le critiche di questi alla conduttrice di Detto Fatto Bianca Guaccero. Il costumista, che nei salotti tv ha sempre detto la sua in maniera schietta, ha lamentato su Instagram la carenza di una legislazione valida contro i profili fake che non risparmiano a vip e non attacchi feroci e affondi gratuiti. Il conduttore, attualmente in libreria con il suo libro Favole Arcobaleno (edizioni Vallardi), non ha mai fatto mistero della sua omosessualità. Ciacci ha voluto difendersi dagli hater: «Sono stufo di ricevere minacce e insulti omofobi, di genere, commenti inopportuni e inappropriati sui miei social». Giovanni Ciacci insulti omofobi e minacce: sfogo amaro su Instagram Visibilmente irritato per l’accaduto ... Leggi la notizia su urbanpost

