Francia, un mese di scioperi. Ma Macron non arretra sulla riforma delle pensioni: ecco cosa prevede (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il conflitto sociale contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron entra nella storia: lo sciopero dei trasporti, al 30esimo giorno consecutivo, è il più lungo mai registrato nella storia della SNCF, la compagnia ferroviaria francese. Battuto quindi il record di quello del 1986-87, durato 28 giorni. Anche in occasione della paralisi dei treni degli anni Ottanta, lo sciopero cominciò nel mese di dicembre e durò per tutte le feste di fine anno, con la SNCF costretta in alcuni casi a ospitare i passeggeri nei vagoni fermi in stazione. Dopo quasi un mese, ancora oggi circola in Francia un treno ad alta velocità su 2, un Intercity su 4 e 5 regionali su 10. Previsto qualche miglioramento per il rientro dalle vacanze durante il weekend. La situazione tornerà a essere più tesa la prossima settimana, con la ripresa delle manifestazioni e delle assemblee: «Quando si perde un ... Leggi la notizia su open.online

