Delitto Mollicone, papà Guglielmo ancora in coma indotto. Il 15 gennaio inizia il processo (Di venerdì 3 gennaio 2020) ancora gravissime le condizioni di Guglielmo Mollicone, il papà di Serena in ospedale dal 27 novembre scorso per un arresto cardiaco. Il 15 gennaio inizierà il processo a carico dei presunti assassini di sua figlia, l'ex comandante dei carabinieri Franco Mottola, la moglie Annamaria e il figlio Marco. A sorpresa, gli imputati hanno chiesto una conferenza stampa 3 giorni prima del processo. Vogliono chiarire la loro posizione. Leggi la notizia su roma.fanpage

