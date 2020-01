Davide Cassani: “Punto su Nibali a occhi chiusi per le Olimpiadi. Aru è la mia speranza per il 2020. L’Italia sta bene” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il 2020 sarà un anno importante per il ciclismo italiano, il CT Davide Cassani è molto ambizioso e punta davvero in alto in quest’annata dopo che nella passata stagione Elia Viviani ha vinto gli Europei, Matteo Trentin è stato secondo al Mondiale, Alberto Bettiol ha trionfato al Giro delle Fiandre e Vincenzo Nibali ha concluso il Giro d’Italia in seconda posizione. Le ambizioni del tecnico sono importanti come traspare dall’intervista concessa a La Stampa: “Nel 2020 sarò contento se un azzurro centrerà la prova in linea alle Olimpiadi o ai Mondiali, poi spero che un italiano conquisti una Classica del Nord e un Grende Giro“. Vincenzo Nibali è la carta più importante dell’Italia in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Cassani non si nasconde: “Siamo ancora feriti per la caduta ai Giochi di Rio 2016. Vincenzo punta molto su Tokyo, sarà la sua ... Leggi la notizia su oasport

