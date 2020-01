Beppe Convertini a Vieni da me, c’è una cosa che cancellerebbe dalla sua vita (Di venerdì 3 gennaio 2020) Leggerezza e risate con Beppe Convertini in studio ospite oggi di Caterina Balivo a Vieni da me, soprattutto quando il conduttore è costretto a pesarsi e scopre che forse è ingrassato di 5 chili, tutta colpa delle feste di Natale. Poco importa, non segue così tanto il peso da farne un problema ma poi si passa ad argomenti diversi, a moment dolorosi della vita, quelle che Convertini se potesse vorrebbe cancellare. Tra tutti è la morte di suo padre che vorrebbe non fosse accaduta, vorrebbe cancellare ma non è possibile. “E’ una persona importante tanto quanto mia madre; sono due persone che sono i pilastri della mia vita. Quel momento lo cancellerei per sempre, anche perché io l’ho visto spirare, ma purtroppo non si può”. Non c’è molto da aggiungere alle parole del conduttore ospite a Vieni da me, aveva già confidato la sua paura di perdere sua madre, lei che è il suo punto di ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

