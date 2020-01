Autostrade, gli unici pedaggi ad aumentare nel 2020 saranno quelli del Veneto (Di venerdì 3 gennaio 2020) Per il 2020 quasi tutti i pedaggi sono stati congelati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nessun aumento di prezzo quindi per le tratte delle Autostrade italiane, o almeno per il 95% delle reti. Fanno eccezione infatti quattro tratte ben precise, e tutte venete: l’Autovia Padana, la A21 Piacenza-Cremona-Brescia che aumenterà il prezzo del pedaggiodel 4,88%; la BREBEMI, la A35 Milano-Bergamo-Brescia che amplierà il rincaro del 3,79%; la Pedemontana Lombarda (+0,88%) e la CAV, Concessioni Autostradali Venete, che gestisce la A4 Passante di Mestre e la A57 Tangenziale di Mestre, per la quale è stato autorizzata una variazione del 1,20%. Autostrade, la Regione Veneto aumenta i pedaggi Con la concessione ad aumentare il prezzo dei pedaggi, si prevede un rincaro dei costi per i pendolari di circa 100€ l’anno. Questo nonostante per residenti della ... Leggi la notizia su urbanpost

