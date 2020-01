Ascolti TV 2019: i 10 programmi più visti (Di venerdì 3 gennaio 2020) Montalbano Un altro anno è stato archiviato ed è tempo di bilanci. La tv, inevitabilmente, fa i conti con lo ’spauracchio’ Auditel, che nel 2019 non ha regalato particolari sorprese, a fronte – invece – di grandi conferme quali il Festival di Sanremo e la fiction Rai. Scorrendo la classifica dei 10 programmi più visti dell’anno appena concluso, il testa a testa per il primato è una partita – tutta concentrata nel mese di febbraio – che si gioca in casa Rai 1 tra la 69° edizione del Festival di Sanremo e Il Commissario Montalbano. E’ proprio la serie con protagonista Luca Zingaretti a guardare tutti dall’alto verso il basso, con i suoi oltre 10 milioni e mezzo di spettatori (share superiore al 44%) che hanno seguito i due nuovi episodi L’altro capo del filo (il più visto con 11.108.000 spettatori pari al 44.9%) e Un diario del ... Leggi la notizia su davidemaggio

caterinabalivo : Come è stato il vostro 2019?!? Il mio migliore del 2018 e si sta concludendo con una super puntata di… - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Backstage chiude male il 2019, calo drastico degli ascolti a Capodanno - - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Backstage chiude male il 2019, calo drastico degli ascolti a Capodanno - -