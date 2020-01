Arsenal: Aubameyang e la generosità difensiva (Di venerdì 3 gennaio 2020) Aubameyang dà all’Arsenal grande generosità difensiva. Si è visto anche nel match contro il Manchester United L’Arsenal di Arteta si sta distinguendo per una grande compattezza senza palla. Anche i giocatori offensivi effettuano ripiegamenti molto generosi, dimostrando grande generosità. Aubameyang su tutti. In teoria ala sinistra nel 4231, quando l’Arsenal si schiaccia dietro è sempre in supporto del terzino sinistro. Si vede nella slide sopra. Con L’Arsenal chiuso dietro, Aubameyang ricopre una posizione molto arretrata, vicina a Kolasinac. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

GenovaOn : Notizie sul trasferimento dell'Arsenal IN DIRETTA: punta di tre affari, appoggiato da Pierre-Emerick Aubameyang a B… - CalcioNews24 : Arsenal, Arteta si impone: «Aubameyang non verrà venduto» - GenovaOn : Notizie sul trasferimento dell'Arsenal IN DIRETTA: Arteta schiera il dirottamento del Chelsea, Aubameyang al Real M… -