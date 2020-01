Albrizio: ”Lobotka? Il Napoli vuole chiudere in fretta, ma cerca anche altro!” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Albrizio: l’Inter sta provando anche a bloccare Tonali anche perchè diverse big tra cui il Napoli si sono interessate a lui MERCATO Napoli- A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Federico Albrizio, giornalista, per parlare del Napoli e del mercato del club azzurro. Queste le sue parole: SU DE PAUL E TONALI “De Paul resta il nome più concreto da spendere in orbita Inter. Il club nerazzurro però, sta provando anche a bloccare Tonali anche perchè diverse big tra cui il Napoli si sono interessate a lui”. SU LOBOTKA ”Lobotka? Il Napoli vuole chiudere in fretta e l’incontro di oggi va in tal senso proprio che il club azzurro vorrebbe concludere la trattativa in una settimana. Per dare dubito a Gattuso il rinforzo che serve a centrocampo, ma anche per evitare giochi al rialzo del Celta Vigo”. SU KOUTRIS ”Koutris? Può arrivare a ... Leggi la notizia su forzazzurri

Enzovit : Albrizio: ”Lobotka? Il Napoli vuole chiudere in fretta, ma cerca anche altro!” - sscalcionapoli1 : Albrizio: “Il Napoli vuole chiudere in fretta per Lobotka, bruciata la concorrenza per Koutris”… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: MERCATO - Albrizio: 'Il Napoli vuole chiudere in fretta per Lobotka, bruciata la concorrenza per Koutris' https://t.co… -