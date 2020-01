Siena, sotto sequestro il profilo Twitter del professore che inneggiava a Hitler: “Il mio account è stato chiuso”. (Di giovedì 2 gennaio 2020) “Il mio account è stato chiuso. Saluti a tutti”. È l’ultimo tweet di Emanuele Castrucci, l’ex professore di filosofia del diritto dell’Università di Siena, in pensione da ieri, autore di alcuni tweet inneggianti a Hitler. Il docente è sotto inchiesta disciplinare da parte dell’ateneo; inoltre è indagato dalla Procura senese per il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, aggravata da negazionismo. Il profilo in realtà è ancora in funzione: è possibile interagire con i suoi tweet, seguire l’account e commentare. Il mio account è stato chiuso. Saluti a tutti. — Emanuele Castrucci (@castrucci1) January 2, 2020 Il profilo è sotto sequestro per decisione del tribunale del Riesame, che ha dato ragione al ricorso della procura di Siena dopo che il gip, invece, aveva respinto una richiesta di sequestro ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Siena, sotto sequestro il profilo Twitter del professore che inneggiava a Hitler: “Il mio account è stato chiuso”. - Cristina050521 : RT @fattoquotidiano: Siena, sotto sequestro il profilo Twitter del professore che inneggiava a Hitler: “Il mio account è stato chiuso”. htt… - Italia_Notizie : Siena, sotto sequestro il profilo Twitter del professore che inneggiava a Hitler: “Il mio account è stato chiuso”. -