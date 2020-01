Sedicenni morte a Roma, Genovese al gip: “Sconvolto per quanto è successo, sono partito con il verde” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 20enne accusato di omicidio stradale plurimo per la morte di Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann si trova ai domiciliari. L’interrogatorio di garanzia Leggi la notizia su ilsecoloxix

Jk3r20 : @dariomatass La sto ascoltando e in questo momento stai parlando della morte a roma di due sedicenni,un mio compagn… - zazoomnews : Sedicenni morte a Roma Genovese al gip: “Sconvolto per quanto è successo sono partito con il verde” - #Sedicenni… - luisamosello : RT @IzzoEdo: Sedicenni morte a #Roma, #Genovese al #gip: “Sono sconvolto per quanto è successo” - #LaStampa -