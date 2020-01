Regione, Di Scala (Fi): Nomine Soresa illegittime, vanno revocate (Di giovedì 2 gennaio 2020) “Ancora una volta beccato con le mani nel sacco: il 30 dicembre scorso, proprio nel giorno in cui è stata pubblicata la finanziaria regionale sulla quale ha calato la fiducia e con essa la ‘sua’ norma che gli vieta di designare i vertici della Soresa, De Luca ha firmato il decreto di nomina dell’intero Cda: nulla di più illegittimo”. Lo rende noto la consigliera regionale campana di Forza Italia, presidente della Commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale della Campania, Maria Grazia Di Scala, commentando il decreto presidenziale n. 192 del 30 dicembre 2019 firmato in violazione del comma 59 della Legge di Stabilità della Regione Campania pubblicata il 30 dicembre 2019. “Delle due l’una – prosegue l’esponente di Forza Italia -: o De Luca non sa cosa legifera, ma stentiamo a crederlo, oppure siamo di fronte all’esito di una caotica guerra di poltrone e potere, evidentemente ... Leggi la notizia su ildenaro

