Pm10 da 4 giorni oltre la soglia, limiti al traffico a Bollate, Limbiate, Saronno e Paderno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Aria troppo inquinata: da domani, 3 gennaio, entrano in vigore le limitazioni temporanee alla circolazione dei veicoli, che vanno ad aggiungersi a quelle permanenti. Il provvedimento che scatta in automatico dopo il superamento per il quarto giorno consecutivo dei livelli di allerta di Pm10, riguarda comuni oltre i 30.000 abitanti dell’Area Metropolitana di Milano e delle province limitrofe di di 1a e 2a fascia. Tra questi rientrano Bollate, Paderno Dugnano, Limbiate e Saronno, oltre a Rho, Cesano Maderno, Busto Arsizio, Legnano e altri. Le limitazioni temporanee riguardano il divieto di circolazione tutti i giorni (anche sabato, domenica e festivi) per i veicoli diesel Euro 4, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 (auto private), per i diesel Euro 3, dalle ore 7.30 alle ore 19.30 nei giorni feriali, mentre sabato e festivi, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 (auto private) e dalle ore 8.30 alle ore ... Leggi la notizia su ilnotiziario

