Paragone divide i 5 Stelle (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sul caso di Gianluigi Paragone, il senatore espulso il primo gennaio dal Movimento 5 Stelle per decisione dei probiviri, si consumano nuove divisioni nel Movimento.“Gianluigi è infinitamente più grillino di tanti che si professano tali. Non c’è mai stata una volta che non fossi d’accordo con lui. Vi esorto a leggere quel che dice e a trovare differenze con quel che dicevo io nell’ultima campagna elettorale che ho fatto. Quella da non candidato, quella del 33%. Buon anno a tutti amici miei”. Lo scrive Alessandro Di Battista - secondo quanto riporta l’Ansa - commentando un post di un’attivista M5S.Contro Paragone interviene invece Carlo Sibilia, sottosegretario all’Interno. “Chi ha votato contro la manovra 2020 ha votato contro il reddito di cittadinanza, quota 100, lo stop all’aumento ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Luisella49 : RT @HuffPostItalia: Paragone divide i 5 Stelle - HuffPostItalia : Paragone divide i 5 Stelle -