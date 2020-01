MotoGP, Alex Marquez si presenta alla Honda: “Un grande orgoglio, voglio essere rookie dell’anno” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Alex Marquez non vede l’ora di cominciare: l’avventura nella Honda, dove dividerà il box con il fratello maggiore nonché campione del mondo, è “un grande orgoglio”, e Alex lo dimostra fin da subito, presentandosi dinanzi alle telecamere già con la tuta della scuderia giapponese. Il primo obiettivo dello spagnolo classe 1996 è quello di essere nominato rookie dell’anno, ripagando così la fiducia della Honda Repsol, che ha sorprendentemente deciso di sceglierlo come sostituto di Jorge Lorenzo. Dopo i primi test nel novembre scorso, il fratello minore di Marc Marquez non ha perso tempo per indossare i colori del suo nuovo team, mostrandosi fiero per il traguardo raggiunto ed entusiasta per la nuova avventura: “essere in un team come la Honda, un team con la più grande storia della MotoGP, è un vero onore. So che è una sfida, ma è una bella sfida. Dal ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : MotoGP, Alex Marquez si presenta alla Honda: “Un grande orgoglio, voglio essere rookie dell’anno” - PADANO_LIBERO : @SkySportMotoGP @alexmarquez73 @HRC_MotoGP Grande Grande Alex. Dai facci godere. Dopo aver umiliato in #moto2 zeruu… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #MotoGP, #AlexMarquez (Honda): “Obiettivo rookie dell’anno” -