'Lo sviluppo di Dragon Quest XII è già in corso' (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 2019 è stato un anno eccezionale per il franchise di Dragon Quest. Non solo i capitoli originali della serie hanno ottenuto nuove uscite sul fronte digitale; ma Dragon Quest XI: Echoes of a Elusive Age Definitive Edition ha avuto un impatto enorme su Nintendo Switch, offrendo sia il classico che i nuovi stili di gioco in un pacchetto unico. E non sembra che il team stia perdendo tempo quando si tratta di continuare la storia.In un tweet pubblicato poco dopo l'inizio del nuovo anno, il creatore della serie Dragon Quest, Yuji Horii, ha condiviso alcune speranzose notizie sul futuro. Ha confermato che lo sviluppo su Dragon Quest XII è ben avviato, ed è iniziato l'anno scorso."L'anno scorso abbiamo iniziato con la pubblicazione del film Dragon Quest: Your Story, pubblicando poi la versione Switch di Dragon Quest 11, la versione mobile DQ Walk; anche adesso che sono trascorsi 33 anni da ... Leggi la notizia su eurogamer

