LIVE Calciomercato | DIRETTA 2 gennaio | trattative e affari Visite mediche concluse per

16.05 NAPOLI – A quanto riporta il Telegraph, il Napoli starebbe pensando di tesserare Vertonghen sin da subito per bruciare la concorrenza dell'Ajax che lo ha messo nel mirino per giugno. Il difensore del Tottenham è in scadenza di contratto. 15.32 MILAN – Visite mediche concluse per Zlatan Ibrahimovic, tanti i tifosi assiepati fuori ad attenderlo. Ora lo svedese si sposterà in un'altra clinica e poi a Casa Milan per la firma sul contratto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. 14.39 MILAN – Visite mediche in corso per Ibrahimovic, che nel pomeriggio affronterà anche i test di idoneità. In serata la firma sul contratto a Casa Milan. Lo scrive TMW. 14.11 JUVENTUS – Secondo quanto riporta "Tuttosport", mentre sono ancora in corso le Visite mediche di Kulusevski, sarebbe stato già deciso un ...

