Libia, le forze di Haftar: “Abbattuto un drone turco” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Libia, drone turco abbattuto L’abbattimento di un “drone turco” ad Ain Zara, una zona sud-orientale di Tripoli a 12 km in linea d’aria dal centro della capitale libica, viene annunciato il 2 gennaio dalla pagina Facebook della “Divisione informazione di guerra” del forze del generale Khalifa Haftar. L’informazione viene accreditata da tweet di Al Arabiya e Sky News Arabiya che citano proprie fonti. Già il mese scorso le forze di Haftar avevano annunciato l’abbattimento di un drone turco nella stessa zona. Proprio nello stesso giorno in cui il parlamento della Turchia, riunito in sessione straordinaria, ha approvato l’invio di soldati in Libia per combattere al fianco di Fayez al-Sarraj contro le forze del generale Khalifa Haftar. L’esito del voto appariva scontato, nonostante le opposizioni avessero annunciato l’intenzione di votare contro ... Leggi la notizia su tpi

