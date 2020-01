Kim Jong Un non ha più voglia di fare propaganda pro-Trump (Di giovedì 2 gennaio 2020) Roma. A un anno e mezzo di distanza dal summit che avrebbe dovuto risolvere definitivamente la questione nordcoreana, il leader Kim Jong Un ha mostrato le carte, e soprattutto ha svelato la strategia fallimentare del presidente Donald Trump. Perché non solo Kim non ha nessuna intenzione di denuclear Leggi la notizia su ilfoglio

